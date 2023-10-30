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Мельничук: Кабмін вирішив не відключати електроенергію у споживачів, які отримують її з-за кордону

30.10.2023 / 16:25
Кабінет міністрів вирішив не застосовувати відключення від електроенергії споживачів, що отримують її з-за кордону.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне положення про особливості імпорту електроенергії в умовах воєнного стану було затверджене 27 жовтня.

Зазначено, що документом створюються передумови для зменшення за рахунок залучення імпорту електроенергії з країн Євросоюзу невідповідності (недостатності) генеруючих потужностей для забезпечення операційної безпеки обʼєднаної енергосистеми України, яка може виникнути через масовані обстріли обʼєктів критичної енергетичної інфраструктури.

Передбачено не застосовувати заходи обмеження відбору електроенергії (графіки обмеження споживання, погодинного відключення електроенергії, обмеження електричної потужності та аварійного відключення) до споживачів, яким постачається імпортована електроенергія, у разі, якщо її споживання такими споживачами не буде перевищувати визначені обсяги. Втім, щодо самих таких обсягів інформація не повідомляється.

Нагадаємо при цьому, що раніше у жовтні повідомлялося, що згідно проекту рішення, направленого Міністерством енергетики до Кабміну, йшлося про гарантування безперебійного енергопостачання бізнесу, який імпортуватиме електроенергію в обсязі понад 50% власних потреб.

Як нагадував міністр енергетики Герман Галущенко, в січні уряд вже ухвалював подібне рішення, але воно стосувалося лише тих підприємств, які споживають лише імпортовану електроенергію. Воно діяло до кінця квітня. Цього ж сезону обов’язкову частку імпорту, відповідно, збиралися зменшити вдвічі.

Галущенко заявляв, що розраховує на прийняття Кабміном такого рішення протягом кількох тижнів. Втім, чи дійсно його було ухвалено саме в такій редакції, наразі невідомо: відповідну постанову уряд ще не опублікував, а Міненерго її прийняття ще не коментувало.

Мельничук
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