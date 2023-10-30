Войти | Зарегистрироваться
04:22

вторник,
31 октября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Чернишов: Україна відмовиться від транзиту російського газу

30.10.2023 / 09:10
Україна не має наміру продовжувати дію угоди з транзиту російського газу після її завершення наприкінці 2024 року.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Стосовно цього контракту - маємо бути надійним партнером для наших європейських партнерів, для країн, які цього потребують. Але ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо наміру чи ініціативи її продовжувати", - сказав він.

Як зазначив Чернишов, "Газпром" не платить за контрактом у напрямку газовимірювальної станції "Сохранівка", розташованої фактично в окупованій зоні.

"Газпром" не платить за своїм контрактом за цим напрямком, тому "Нафтогаз" недоотримує обсягів фінансування для того, щоб фактично забезпечувати (транзит - ІФ-У), і виконує свої зобов'язання незалежно від того, подаючи позови проти "Газпрому" для виконання своїх зобов'язань. Але при цьому ми резервуємо всі потужності і точки виходу з України для того, щоб бути готовими до виконання контрактних зобов'язань і підтримки наших європейських партнерів", - зазначив він.

За словами Чернишова, Україна продовжує транзит російського газу виключно з метою підтримки європейських колег, яким потрібен цей обсяг. Водночас він нагадав, що Євросоюз заявив про наміри повністю відмовитися від споживання російського газу до 2027 року.

Чернишов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 октября
29 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.