Чернишов: Україна відмовиться від транзиту російського газу

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Стосовно цього контракту - маємо бути надійним партнером для наших європейських партнерів, для країн, які цього потребують. Але ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо наміру чи ініціативи її продовжувати", - сказав він.

Як зазначив Чернишов, "Газпром" не платить за контрактом у напрямку газовимірювальної станції "Сохранівка", розташованої фактично в окупованій зоні.

"Газпром" не платить за своїм контрактом за цим напрямком, тому "Нафтогаз" недоотримує обсягів фінансування для того, щоб фактично забезпечувати (транзит - ІФ-У), і виконує свої зобов'язання незалежно від того, подаючи позови проти "Газпрому" для виконання своїх зобов'язань. Але при цьому ми резервуємо всі потужності і точки виходу з України для того, щоб бути готовими до виконання контрактних зобов'язань і підтримки наших європейських партнерів", - зазначив він.

За словами Чернишова, Україна продовжує транзит російського газу виключно з метою підтримки європейських колег, яким потрібен цей обсяг. Водночас він нагадав, що Євросоюз заявив про наміри повністю відмовитися від споживання російського газу до 2027 року.