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Чернишов: Доукомплектування Наглядової ради Нафтогазу відбудеться найближчим часом

29.10.2023 / 13:15
Реформа корпоративного управління «Нафтогазу» просувається дуже активно, і доукомплектування Наглядової ради відбудеться найближчим часом.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів голова правління компанії Олексій Чернишов.

Коментуючи доукомплектування Наглядової ради «Нафтогазу» додатковим, сьомим учасником, що значилося в переліку умов США до української влади, високопосадовець зазначив, що це відбудеться «найближчим часом».

«На сьогодні в Україні «Нафтогаз» є взірцем реалізації цієї реформи (корпоративного управління – ред.). На початку цього року був обраний склад Наглядової ради, який складається з чотирьох незалежних директорів, дуже відомих міжнародних професіоналів у нафтогазовій індустрії. Я радий, що вони долучились до нашої команди. Також є три представники від держави, два з яких уже призначені, і ми очікуємо призначення третього. В цьому питанні немає будь-якої проблеми», – зазначив Чернишов.

Голова правління «Нафтогазу» зауважив, що цей процес стартував іще до того, як США передали Україні перелік із пріоритетними реформами.

«Вважаю, що в цьому процесі є виключно технічні речі щодо пошуку, підбору кандидатів. Тому ми цим займались до згаданого Вами листа – дуже популярного. Це не пов'язано з якимись проблемами. Переконаний, що це буде вирішено найближчим часом (…). Мені б хотілось, щоб це відбулось протягом трьох місяців», – резюмував він, зазначивши, що у ЄС надали «дуже високу оцінку результатів запровадження корпоративної реформи в групі «Нафтогаз».

Чернишов
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