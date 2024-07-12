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Федоров: Кабмін виділяє 1,65 млрд гривень на обладнання для оновленого курсу "захист України" в школах

16.07.2024 / 16:23
Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення 1,65 млрд гривень на закупівлю сучасного обладнання для оновленого курсу "захист України" в школах. Ця ініціатива є частиною масштабної трансформації шкільної освіти.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Згідно з планом, у містах будуть створені навчальні осередки захисту України. Один такий осередок обслуговуватиме 5-10 шкіл або цілу громаду, що забезпечить рівний доступ учнів різних шкіл до якісного обладнання та зручних приміщень.

Для цих осередків планується закупити:

  • Інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери,
  • Симулятори управління дронами (включаючи дрон, інтерактивні окуляри, пульт керування),
  • Навчальні тири та макети,
  • Аптечки і тренажери для серцевої реанімації,
  • Тренажери дефібрилятора,
  • Турнікети.

Федоров додав, що закупівлі відбуватимуться через систему Prozorro Market.

Міністерство наголошує, що в умовах повномасштабного вторгнення важливу роль відіграють технології, тому діти мають навчитися працювати з ними ще у школі.

Паралельно з закупівлею обладнання відбувається навчання тренерів, які згодом підготують вчителів до викладання оновленого курсу.

Цей крок є частиною комплексного оновлення підходу до викладання предмету "захист України" в 10-11 класах, який раніше називався "захист Вітчизни" та "попризовна підготовка".

До проєкту долучилися Сили оборони

12-та бригада спеціального призначення "Азов" стала першим підрозділом Сил оборони України, який бере активну участь у реформуванні курсу "захист України" для учнів 10-11 класів. Військовослужбовці бригади готуватимуть майбутніх тренерів з теорії воєнного управління за стандартами НАТО.

Учасники тренерського курсу отримають від бійців "Азову" знання про сучасну війну та взаємодію різних видів озброєнь у єдиній системі управління операціями. Головне завдання тренерів - модернізувати застарілу програму курсу, зробивши її цікавою та корисною для школярів.

Федоров, школи, захист України
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