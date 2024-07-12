Зеленський: Ми не можемо говорити просто про зміну прем'єр-міністра

Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції, повідомляє Gazeta.ua.

"Ми не можемо говорити просто про зміну прем'єр-міністра. Це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді, вони напевно можуть бути. Ми займаємося цим процесом", - сказав Зеленський і додав, що проговорить з міністрами і прем'єром Денисом Шмигалем "деякі речі".

Зеленський сказав, що уряд з прем'єром Шмигалем працює найдовше в історії України.

На запитання щодо можливого звільнення Шмигаля, президент відповів: "Ми поговоримо про це пізніше".