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Українцям нагадали, як отримати електронний військовий квиток

16.07.2024 / 18:30
2 квітня 2024 року президент України підписав закон №3549-ІХ Про цифровізацію військового обліку та запровадження електронного кабінету військовозобов’язаного. Також був ухвалений законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Документ передбачає створення та запуск електронного військового обліку в Україні. Це стосується електронного кабінету військовозобов’язаного та електронного військового квитка.

Що таке електронний військовий квиток, хто його може отримати та як це зробити у 2024 році – у матеріалі на Фактах ICTV.

Електронний військовий квиток: що це

Військовий квиток – це документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного або резервіста) і визначає його належність до виконання військового обов’язку. Посвідчення видається всім особам призовного віку в ТЦК. В Україні військовий квиток повинен мати кожен чоловік. Також деякі категорії жінок повинні стояти на військовому обліку, згідно із законом України Про військовий обов’язок та військову службу.

Електронний військовий квиток (ЕВК) – це виписка з реєстру, яка свідчить про обліковий статус громадянина.

В ньому містяться дані про:

  • придатність до військової служби;
  • місце, де військовозобов’язана особа стоїть на обліку;
  • інша важлива інформація.

Електронний військовий квиток має вигляд документа з QR-кодом, який відповідає запису в електронній системі. Його можна завантажити на телефон або роздрукувати.

Перехід від паперового військового квитка на електронний суттєво спрощує військовий документооборот і позбавляє бюрократичних проблем.

Електронний військовий квиток: де знайти

Це можна зробити у ЦНАП, або скориставшись додатком Резерв+. Відтепер електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий, якщо в ньому зазначений QR-код.

Цей військово-обліковий документ можна отримати у електронній формі у тому випадку, якщо у єдиному державному реєстрі призовників або військовозобов’язаних міститься необхідна інформація про особу. Зокрема це наявність персональних даних, ідентифікаційний код, відомість від ВЛК, звання, військова спеціальність за її наявності, а також відомості про військовий облік.

Як отримати електронний військовий квиток у ЦНАП:

Потрібно звернутися до ЦНАП, де військовозобов’язана особа надає інформацію про себе, а адміністратор вносить її в електронну систему.

Після цього вся потрібна інформація вноситься в Оберіг і людина отримує документ з QR-кодом.

За наявності бажання людини, яка звернулася до ЦНАП, адміністратор може надіслати PDF-файл документа на електронну пошту.

Електронний військовий квиток: як перевірити у Резерв+

Для початку потрібно завантажити цей додаток на смартфон. Для цього можна скористатися Google Play або App Store.

Як отримати електронний квиток у Резерв+:

Потрібно зайти у додаток та оновити дані. Якщо людина все зробила правильно, в системі достатньо даних, то вона отримає документ з QR-кодом.

Біля нього потрібно натиснути на три крапки. Далі варто натиснути на кнопку Завантажити PDF та зберегти його на Google диску або відправити на пошту.

При необхідності варто роздрукувати документ.

військовий квіток, ЕВК
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