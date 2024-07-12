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Железняк: Парламент прийняв закон про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній

17.07.2024 / 09:10
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв №4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній", - написав у телеграм-каналі Желязняк.

За ухвалення законопроєкту проголосував 261 депутат.

Железняк пояснив, що цьогоріч в останню неділю жовтня (27-го числа) годинники буде переведено на зимовий час, а переведення на літній час із 2025-го і далі не буде.

Як повідомлялося, законопроєкт, запропонований спікером парламенту Русланом Стефанчуком, подали в жовтні 2020 року, у березні 2021 року - ухвалили за основу й відправили на доопрацювання. У другому читанні 19 березня 2021 року законопроєкт підтримали лише 212 нардепів із 226 необхідних.

Желязняк
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