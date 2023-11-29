У "Дії" може з’явитися "Сертифікат захисника"

Про це повідомили ВВС News Україна.

Оновлювати актуальні дані про себе військовозобов'язаний буде кожні 60 днів, повідомило ЗМІ.

"Демонструвати цей "сертифікат" громадянин має при реєстрації прав власності на нерухоме і рухоме майно, одруженні/розлученні, для отримання вищої освіти чи медичних послуг, а також для перетину держкордону", - пишуть.

У листопаді президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони Рустему Умєрову і прем'єр-міністру Денису Шмигалю підготувати комплексний план щодо мобілізації.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.