САП і НАБУ підозрюють нардепа ну вимаганні

Як передає Укрінформ, про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Фейсбуці.

Народному депутату повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів.

За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Встановлюються інші причетні особи до вчинення вказаного злочину.

За інформацією у ЗМІ йдеться про народного депутата Миколу Задорожнього.