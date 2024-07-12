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САП і НАБУ підозрюють нардепа ну вимаганні

16.07.2024 / 10:12
Прокурори САП та детективи НАБУ викрили чинного народного депутата України, який вимагав неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури у Сумській області.

Як передає Укрінформ, про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Фейсбуці.

Народному депутату повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів.

За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Встановлюються інші причетні особи до вчинення вказаного злочину.

За інформацією у ЗМІ йдеться про народного депутата Миколу Задорожнього.

НАБУ, САП
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