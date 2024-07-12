Міноборони не ініціює внесення змін до законодавства України щодо продовження терміну оновлення даних

Про це розповів директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк, передає УНН.

«На наш погляд дійсно достатньо було часу для оновлення своїх військово-облікових даних і Міністерство оборони не ініціює внесення змін до законодавства України щодо продовження терміну цього оновлення», - сказав Андрусяк.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що у Міноборони підтримують законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних у ТЦК.

Однак, в той же день речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що Міністерство оборони не бачить причин продовжувати термін поновлення даних для військовозобов'язаних, оскільки це можна легко зробити через додаток Резерв+.

Наприкінці травня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що говорити про необхідність продовження строку для оновлення персональних військово-облікових даних немає.