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Зеленський прокоментував договір Ukraine Compact

15.07.2024 / 14:21
Президент України Володимир Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод.

Про це він сказав в опублікованому у Facebook відеозверненні, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що цього минулого тижня були підписані безпекові угоди з Польщею, Люксембургом та Румунією.

"Зараз команда працює над новими документами. Будуть угоди з Чехією, Словенією, а також після зустрічі з прем’єром Ірландії (Саймоном Гаррісом – Ред.) прийняли рішення теж готувати угоду", – зазначив президент.

Він також нагадав про договір Ukraine Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні.

"Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення – усе максимально конкретно та справді підтримує наш захист життя", – додав Зеленський.

Нагадаємо, загалом Україна підписала вже 23 двосторонні безпекові угоди: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом та Румунією.

Зеленський
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