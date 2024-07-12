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Зеленський: росіяни протягом тижня випустили по Україні більш ніж 700 керованих авіаційних бомб

15.07.2024 / 15:23
росія протягом тижня застосувала проти України майже 1000 засобів повітряного нападу, заявив президент України Володимир Зеленський у неділю, 14 липня.

За його даними, росіяни випустили по Україні більш ніж 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів, а також майже 80 ракет.

"Масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору", — зазначив глава держави.

Зеленський також подякував усім союзникам, які допомагають Україні.

Зеленський
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