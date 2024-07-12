Зеленський: росіяни протягом тижня випустили по Україні більш ніж 700 керованих авіаційних бомб

За його даними, росіяни випустили по Україні більш ніж 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів, а також майже 80 ракет.

"Масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору", — зазначив глава держави.

Зеленський також подякував усім союзникам, які допомагають Україні.