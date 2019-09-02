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Гончарук: Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу

02.09.2019 / 10:54
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

 

"Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту. Для этого нужно хорошо поработать", – сказал он журналистам в Киеве в пятницу, 30 августа.

По словам премьера, правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам готовит позицию украинской стороны.

"Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах. Поэтому я сейчас не хочу комментировать это публично", – отметил Гончарук.

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газ, транзит газа, Гончарук
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