"Нафтогаз" установил цены на газ в сентябре

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации пресс-службы, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 640,00 - 5 204,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам). Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

При этом "Нафтогаз" пока не обнародовал цены на газ для населения на сентябрь. Однако согласно действующему постановлению правительства, они не могут быть выше, чем цены для промышленности.

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