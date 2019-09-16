Минимальная зарплата в проекте бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривни

Об этом рассказала в воскресенье, 15 сентября, на брифинге министр финансов Оксана Маркарова.

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 гривень и составит по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривни", - сказала Маркарова.

По её словам, это соответствует показателям роста, и в правительстве считают, что увеличение этой цифры не соответствовало бы росту производительности.

"Наша же главная задача - это экономический рост, в том числе через рост экономической эффективности. А в целом это довольно существенный рост минимальной заработной платы", - отметила министр.

Она добавила, что соответственно в проекте бюджета-2020 увеличиваются расходы на оплату труда и денежное довольствие.

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