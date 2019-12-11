Украинцы стали лучше платить за коммуналку, но долги растут: почему и когда понизятся тарифы

Почему так произошло, и как за отопительный сезон может измениться уровень оплаты по счетам, выяснили эксперты.

Почем блага цивилизации

Как подсчитали в Госстате, в октябре 2019 года все домохозяйства уплатили за жилкомуслуги 5,8 млрд грн, средние начисления на одного владельца лицевого счета (с учетом потребления электроэнергии из расчета 150 кВт-ч) в сентябре-2019 составили 938,9 грн.

Как видно из инфографики, дисциплина платежей за год улучшилась: если в октябре 2018 года домохозяйства оплатили чуть более 77% выставленных поставщиками услуг сумм, то в октябре 2019 года – уже свыше 83%. И это в условиях, когда суммы в счетах увеличились: год назад всем физлицам-потребителям услуг было начислено 6,63 млрд грн, сейчас – 6,99 млрд грн.

Также за 2019 год на 6,3% или 3,5 млрд грн уменьшилась задолженность за коммуналку в масштабах страны, теперь она составляет 52,1 млрд грн, а не 55,6 млрд, как было на 1 января. Но погасить долги до уровня октября 2018 года, когда народ был должен предприятиям коммунэнерго "всего" 39,9 млрд грн, не удалось. Наоборот, с октября по октябрь долги выросли почти на треть – на 30,4%.

Сравнивая уровень оплаты в сентябре и октябре нынешнего года, можно заметить, что в сентябре домохозяйства активно рассчитывались за неплатежи предыдущих периодов, а в октябре, наоборот, сбавили темпы. Так, в сентябре переплата по счетам составила 16,8%, в октябре имеем недоплату те же 16,8%. Год назад такая тенденция тоже наблюдалась, но тогда в сентябре переплата была всего 5,7%, а недобор в октябре 2018 года составил 22,5%. Среди регионов и год назад, и сейчас в хронических должниках ходят прифронтовые Луганская и Донецкая области, где ныне уровень неоплаты коммуналки соответственно 36,6% и 18,7%.

За какие услуги лучше платят

Если сравнить проценты оплаты в нынешнем году и в прошлом (за 10 месяцев), то улучшение налицо: в среднем по стране оплата 103,4% (было 92%), расчеты за газ – 107,5% (было 85,7%), за отопление и горячую воду – 108,3% (было 105,8%), за холодную воду – 90,4% (было 87,1%), за содержание домов – 94,1% (было 90,8%), за электроэнергию 105,8% (было 100,2%). А вот за вывоз мусора платят так же плохо: было 87,7%, стало 87,9%.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что после длительного сокращения в течение года общего объема долга населения за жилкомуслуги, в октябре возобновилась тенденция к его росту. Главную причину, почему перед отопительным сезоном неплательщики активно активно сокращали долги, Пендзин видит в том, что они не хотели лишиться субсидий, которые назначаются сразу на полгода. А также желали получать госпомощь наличкой, а не по безналу, так как во втором случае немедленно забрать сэкономленные деньги невозможно, надо ждать конца отопсезона. А вот многие из тех, кому субсидии не положены, либо не платят за коммуналку вовсе, либо делают это по мере возможности, способствуя новому накоплению долгов.

"На 31 октября 2019 года долг населения за потребленные жилкомуслуги составил 52 млрд грн, что на миллиард гривен или на 2% больше, чем месяцем ранее. В структуре долга наивысший удельный вес занимают долги по газоснабжению (44% от суммы в деньгах), а также за централизованное отопление и горячее водоснабжение (27,7%)", – подсчитал Пендзин.

Как разъяснил эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук, лучше всего люди платят за то, чего проще всего лишиться, и наоборот.

"Отрезать электропровода за неуплату легко, а подключить потом – сложно и дорого. Кроме того, по электроэнергии у нас давно 100%-ный учет, поэтому и уровень оплаты высокий, — говорит Никончук. — Чуть сложнее технически отрезать газ, но за должников последние годы в облгазах серьезно взялись, плюс газ подешевел, поэтому люди начали реструктуризировать и гасить долги".

По словам эксперта, за холодную воду, уборку придомовой территории и вывоз мусора жители многоэтажек платят хуже, понимая, что воду отдельному должнику не отключат, а мусор специальные службы будут вывозить в любом случае, так как он сбрасывается в общие, а не индивидуальные, как в частном секторе, контейнеры. Но в этом сезоне теплопоставщики начали отключать отопление должникам.

Будут ли снижаться тарифы

Эксперты говорят, что первый путь к сокращению долгов за комуслуги – это адекватные тарифы. На примере роста оплаты счетов за газ после снижения цены на него видно: украинцы не накапливают долги и даже платят наперед, ожидая, что газ после Нового года будет дороже.

Олег Пендзин уверен: тарифы на коммуналку, прежде всего на газ и отопление, могут, как минимум, не повыситься. Для этого властям нужно добиться, чтобы "Нафтогаз" продавал закупленный летом дешевый газ (около 4000 грн за 1000 куб. м) населению и предприятиям теплокоммунэнерго по так называемой страховой цене в 8000 грн за 1000 куб. м, а не по 10751 грн, как они планируют после Нового года.

"Но пока не будет подписан контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите газа – ожидается, что это произойдет в декабре 2019 года – давать долгосрочные прогнозы по цене на газ, а также по тарифам на отопление и горячую воду, рискованно", – ответил нам Пендзин.

Андрей Никончук говорит, что суммы в платежках можно снизить двумя способами.

"Первый путь – уменьшить энергопотребление конкретными многоквартирными домами, утеплив их силами самих жильцов или воспользовавшись "теплыми кредитами" от государства, – разъяснил нам Никончук. – Второй путь – доработать закон "О жилищно-коммунальных услугах", отменив запрет на внесение любых изменений до 1 мая 2020 года в действующие договоры о предоставлении коммунальных услуг. Прежде всего это актуально для тарифов по отоплению и горячему водоснабжению. На днях Нацкомиссия по вопросам электроэнергии и комуслуг заявила, что снизила тарифы для некоторых ТЭЦ, но потребителей интересует не это, а когда уменьшатся суммы в платежках".

Президент Владимир Зеленский уже поставил перед Кабмином задачу снизить тарифы на отопление и горячую воду, но предложений правительства пока нет.

Александр Панченко

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