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Есть все основания привлечь Кличко к ответственности по делу УкрБуда, - эксперт

13.12.2019 / 14:17
Исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод, что деньги УкрБуда направлялись на финансирование предвыборной компании Порошенко

В процессе расследования уголовного дела в отношении экс-президента компании УкрБуд Максима Микитася есть большая вероятность выйти на руководство Киева, и, в частности на мэра столицы Виталия Кличко. Как пишет Капитал, об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

«Думаю, что в рамках расследования уголовного дела в отношении Микитася мы можем узнать очень много подробностей его взаимоотношений с местной властью, о выигранных тендерах в столице и так далее. Но это политический вопрос, а не юридический. Если у руководства страны будет желание привлечь Кличко к ответственности, все основания есть. Если же просто намекнут Кличко, чтобы он был послушным, то никаких проблем у местной власти в ближайшие 5-6 лет не будет», — отметил юрист.

Он также прокомментировал информацию о том, что Максим Микитась не конечный бенефициар аферы, что к ней причастен «теневой мэр» Киева Вадим Столар и что из денег УкрБуда финансировали «сетку» для Порошенко.

«Действительно, исходя из той информации, которая сейчас есть, можно сделать вывод о том, что деньги УкрБуда направлялись на финансирование предвыборной компании Порошенко. Однако, как я уже говорил, расследовать подобное дело можно только при наличии политической воли. К сожалению, правоохранительные органы у нас не являются независимыми — как руководство страны решит, так они и будут расследовать. Но если будет желание расследовать и связать аферу со Столаром и Порошенко, это можно сделать», — полагает эксперт.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации «Укрбуд» будет решена и эти объекты достроит компания «Киевгорстрой».

«Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. В настоящее время, на вечер (12 декабря — Ред.) этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет, и на себя взял обязательства «Киевгорстрой», — сказал он в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» в четверг вечером.

В то же время, президент не уточнил, из каких именно денег будут покрыта недостача тех миллиардов гривен, которые, по данным СМИ, были выведены из компании УкрБуд.

Кличко, Порошенко, Столар, Микитась, Кравец, Укрбуд
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