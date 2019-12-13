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Предприятия "Нафтогаза Украины" за 11 мес. перечислили в госбюджет почти 97 млрд грн

13.12.2019 / 14:12
НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-ноябре 2019 года уплатили в государственный бюджет 96,8 млрд грн налогов и дивидендов, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, поступления от группы составили около 14% общих доходов госбюджета за 11 месяцев 2019 года.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2018 году уплатили в госбюджет 137,8 млрд грн налогов и дивидендов, что на 27,2% больше, чем в 2017 году. В частности, дивиденды были выплачены на сумму 29,5 млрд грн, рентные платежи – 28,5 млрд грн, НДС – 37,4 млрд грн, налог на прибыль – 23,9 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Источник

Госбюджет, Нафтогаз, перечисления
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