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Крах пирамиды «Укрбуда»: ни Шулявского моста, ни роддома, ни парка

09.01.2020 / 13:09
Крах пирамиды «Укрбуда»: ни Шулявского моста, ни роддома, ни парка
Львиная доля строек, по выигранным «Укрбудом» тендерам, не закончены в срок

Крах строительного гиганта «Укрбуд», который не смог достроить 26 жилых домов, коснется не только 13 тысяч частных инвесторов, но и всех киевлян. Падение пирамиды, выросшей под крылышком мэра Киева Виталия Кличко и «теневого мэра» столицы Вадима Столара, погребет под собой целый ряд объектов столичной инфраструктуры.

СМИ, рассказывающие о судьбе «Укрбуда» и ее инвесторов, которым грозит судьба жертв «Элита-Центр», часто забывают о том, что компания проворовавшегося любителя дорогих автомобилей Максима Микитася строила не только жилые дома. Только за последние четыре года пять входящих в корпорацию «Укрбуд» компаний выиграли почти два десятка тендеров на строительство и реконструкцию объектов, входящих в сферу интересов Киевской горгосадминистрации. И это не считая тендеров уровня министерств.

Речь идет о компаниях ООО «Северо-украинский строительный альянс», ООО «Инвестиционно-строительная компания «Укрбуд», ООО «Укрбуд девелопмент», ООО «Строительная компания «Адамант», ЧП «Укрбалтбуд». Общая сумма заключенных договоров составляет более двух миллиаров гривен. Только вдумайтесь в цифру, которая по факту была отдана в одни – и не самые чистоплотные - руки. Более того, многие журналистские расследования доказали, что полученные из госбюджета средства на строительство и реконструкцию столичных объектов инфраструктуры «Укрбуд» направлял на завершение строительства жилых домов. Тендерные же стройки обслуживались по остаточному принципу – если хватало средств. С этим связан и тот факт, что по большей части тендеров сумма постфактум увеличивалась на десятки, а то и сотни миллионов гривен. Виталий Кличко докидывал денег, ведь иначе объекты грозили остаться замороженными на неопределенный срок. Разумеется, делал он это не за спасибо. Эксперты и журналисты в один голос твердят о том, что Кличко и Столар, создавшие в столице при помощью «смотрящих» братьев Горовых мафиозную структуру, имели свой «гешефт» с каждого сданного в эксплуатацию квадратного метра жилья. С Максимом Микитасем договор был простой: КГГА ему выигранные тендеры, а тот – «откаты» и квадраты.

Теперь же, когда схема из-за жадности участников развалилась, начинают сыпаться и остальные элементы строительной пирамиды Микитася-Столара.

8 января стало известно, что Министерство обороны Украины подало в суд на «Северо-украинский строительный альянс», который входит в корпорацию «Укрбуд». Сумма вопроса - 611 миллионов гривен. Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре судебных решений.

В исковом заявлении утверждается, что компания не выполнила обязательства перед ведомством по реконструкции складов боеприпасов. Этим были нарушены условия двух контрактов - от 17 мая и 14 сентября 2018 года.

Очевидно, проваленный тендер Минобороны – только первая ласточка в череде тех, что закончены не будут. Уже сорванными или же под угрозой оказались, в частности, такие объекты столичной инфраструктуры:

1. Реконструкция Наводницкого парка (ожидаемое завершение работ 31.05.2020);

2. Укрепление склона горы Щекавица (завершение работ 31.12.2012);

3. Противоаварийные работы с обустройством подпорных стенок на ул. Трехсвятительской и Костельной (завершение работ 31.12.2019);

4. Реконструкция трамвайной линии по ул. Алма-Атинской (завершение работ 24.12.2020);

5. Реконструкция и техническое переоснащение полигона ТПВ №5 (до 31.12.2020);

6.Строительство пешеходного мостового перехода через о. Жандарка (завершение работ 31.12.2017);

7. Обследование русловых опор под мостовыми переходами через Днепр (31.12.2018, перенесено на 31.12.);

8. Реконструкция транспортной развязки по Шулявскому мосту, 3 тендера (организация дорожного движения – договор разорвано, завершение проектных и изыскательских работ – 31.12.2019, окончание работ по мосту перенесено с 06.2019 на 31.12.2020)

9. Капитальный ремонт здания Киевского городского роддома №1 (завершение работ до 31.12.2019, работы остановлены в связи с отсутствием финансирования, завершение дополнительных работ перенесено с 2019 на 31.12.2020);

10.Реконструкция Соломенского ландшафтного парка (завершение работ было назначено на 01.09.2018);

11. Реконструкция с пристройкой гимназии №159 им. Бойченко (завершение работ перенесено с 31.12.2019 на 31.12.2020);

12. Реконструкция и благоустройство парка «Юность» в Святошинском районе (первичный срок завершения работ 28.09.2018, перенесен на 01.12.2019);

13. Строительство лечебно-реабилитационного корпуса ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова НАМН Украины» (срок сдачи 31.12.2012)

Львиная доля строек, по выигранным «Укрбудом» тендерам, не закончены в первоначально заложенный в договорах срок и вряд ли будут и в перенесенный далеко наперед.

Наши журналисты побывали на нескольких объектах, которые «Укрбуд» давно должен был сдать. К примеру, реконструкция и благоустройство парка «Юность» в Святошинском районе на сумму в 47,5 млн грн обязана была завершиться к 28.09.2018. Но в ноябре позапрошлого года пришлось заключать допсоглашение, согласно которому сроки выполнения работ переносились на декабрь 2019 года. В прошлом году КГГА исправно перечисляла компании средства на реконструкцию, однако сейчас парк стоит незаконченным. Он завален строительным мусором и неиспользованными материалами, брусчатка выложена не везде и кое-как и до обещанной застройщиком красоты еще очень далеко.

Та же компания выиграла тендер на реконструкцию Наводницкого парка, в том же 2018 году, но пока и там работы не ведутся.

Из-за много лет крепнущей коррупционной схемы грозят рухнуть дома № 5/1-А по ул. Трехсвятительской и №10 на ул. Костельной в самом центре города. ООО «Строительная компания» «Адамант» решила цапнуть тендер на 1 200 000 грн на обустройство подпорных стенок между домами, но в итоге противоаварийные работы так и не начались, хотя должны были закончиться к новому году. На стенах домов сейчас видны значительные трещины, жители паникуют, а КГГА и в ус не дует. Очевидно, ждет, пока стены домов окончательно «устанут».

Взявшись построить пешеходный переход через озеро Жандарка с расчисткой, благоустройством и оздоровлением водоема на Позняках, одна из компаний «Укрбуда» решила не сильно напрягаться. Взяв у города больше миллиона, она ограничилась мостиком – ни о каком благоустройстве и речи нет. Возле озера до сих пор лежат остатки сломанного строительного забора, строительный мусор, брусчатку не доложили на большей части пешеходных дорожек, оставив открытый грунт.

Столичный роддом №1, стоимость тендера на капремонт которого составила почти 30 миллионов, тоже строит позаброшенным. Строителей там не видно, работы не ведутся. Первичный срок сдачи объекта – 31.12.2019. От безвыхода был перенесен на год, однако нет никаких гарантий, что роддом достроят. В КГГА на журналистский запрос отчитались: акушерский корпус достроен на 93%, гинекологический – на 69%, административный – на 40%, благоустройство территории – на 80%. В коммунальном предприятии «Инженерный центр» об уголовных делах по объекту не знают, о банкротстве «Северо-украинского строительного альянса» говорить не хотят и ждут у моря погоды.

Столь же мутной является ситуация с реконструкцией Соломенского парка на 93 миллиона. Сейчас договор с тем же «Северо-украинским строительным альянсом» разорван, судьба раскуроченного парка остается неизвестной.

Но больше всего киевлян волнует история с Шулявским мостом, за реконструкцию которого тоже взялся «Укрбуд». Напомним, Антимонопольный комитет уже наложил штраф на ООО «Северо-атлантический строительный альянс» и ООО «Спецбуд-Плюс» за сговор на тендере в размере 112 миллионов гривен. Но это компанию не слишком расстроило, ведь общая сумма тендера на Шулявский мост в итоге выросла до 814 млн грн – в октябре КГГА добавила к первичной договоренности еще 227,6 миллионов. Судя по всему, как раз в компенсацию штрафа за тендерный сговор, одобренный Кличко и Столаром. Тогда двум из четырех компаний, подавших заявки, отказали без причин, а сам тендер на полмиллиарда разыграли за 20 минут.

При этом финишная стоимость проекта в конечном итоге выросла до рекордных 1,05 млрд грн.

Столичный мэр так хотел покрасоваться в костюме Деда Мороза на Шулявском мосту, что гнали его в итоге стахановскими темпами – компенсируя безделье в течение всего года. Асфальт клали в морозы и дождь, поэтому сколько продержится покрытие – один Кличко знает.

В итоге мост сдали как попало – даже без съездов и заездов. Сейчас работы на развязке не ведутся вообще, что видно на странице моста в ФБ.

В итоге за миллиард гривен киевляне получат вовсе не обещанную полноценную развязку, а все тот же Шулявский мост с дополнительной парой полос и эффектом «бутылочного горлышка» бонусом. Кто будет достраивать мост после того, как Микитась залег на дно с большей частью выделенных денег – неизвестно.

Судя по всему, начатая Минобороны практика судебных исков к компаниям строительной корпорации «Укрбуд» может обрести вирусный эффект. Чтобы не быть погребенным под строительной пирамидой, Кличко вынужден будет судиться с теми, кого еще вчера держал под теплым боком мэрии. Все это может затянуться на неопределенный срок и окончательно сгинуть, когда нынешний столичный мэр сбежит из Украины в одну из стран, чье гражданство имеет. Компании в итоге объявят о банкротстве, судебные дела подвиснут в воздухе, а Шулявский мост, роддом №1, институт им. Амосова, парки, скверы, школы и общежития падут жертвой коррупционных схем Виталия Кличко и Вадима Столара. Понесет ли кто-нибудь за это ответственность или же все это привычно сойдет им с рук? Вопрос к власть имущим уровнем выше столичного.

Елена Вишневецкая, Антикор

Кличко, Столар, Микитась, Шулявский мост, Укрбуд
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