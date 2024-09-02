Войти | Зарегистрироваться
15:08

среда,
04 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Представник ЄК: Очікуємо більш докладних відповідей Угорщини та Словаччини на запитання про постачання нафти з рф

03.09.2024 / 09:10
У ЄС очікують додаткових подробиць від Угорщини та Словаччини щодо постачань нафти компанії "Лукойл" (MOEX: LKOH), щоб завершити аналіз ситуації, заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Олоф Гілл.

"Досі ми не спостерігали зниження нафтового потоку до Угорщини з моменту запровадження українських санкцій (проти "Лукойлу" - ІФ). Ми підтримуємо контакти з країнами, яких стосується ця ситуація. Остання інформація, яку я можу вам повідомити: комісія отримала письмові відповіді Угорщини та Словаччини на деякі з поставлених запитань щодо постачань сирої нафти трубопроводом "Дружба", - сказав прессекретар у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

"Проте відповіді на запитання для нашої оцінки неповні, недостатньо деталей. Необхідно більше деталей, щоб ми могли завершити наш аналіз", - продовжив Гілл.

За його словами, на цій стадії найголовніше "перевірити факти й оцінити ситуацію".

"Це пріоритет комісії. Нам потрібен глибший аналіз, щоб бачити, чи має комісія вживати якихось спеціальних заходів", - пояснив представник ЄК.

Угорщина, Єврокомісія, Словаччина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 сентября
3 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.