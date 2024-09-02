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Bloomberg: росія найближчим часом може отримати від Ірану балістичні ракети

03.09.2024 / 14:21
Європейські посадовці вважають, що "найближчим часом" Іран може передати росії свої балістичні ракети, що станеться вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось агентство Bloomberg.

Співрозмовники Bloomberg заявили, що передання балістичних ракет "може стати тривожним розвитком подій" за останні понад два роки повномасштабної російської війни проти України.

Вони відмовилися надати оцінки типу балістичних ракет, які може отримати москва, обсягу партії або часовим рамкам. Однак один із посадовців сказав Bloomberg, що поставки можуть розпочатися "протягом декількох днів".

За інформацією агентства, західні держави, зокрема країни "Групи семи", вже обговорюють санкції у разі передання іранських балістичних ракет росії.

Серед попередніх заходів, які обговорювалися союзниками, – нові обмеження на іранську авіакомпанію Iran Air. Крім того, G7 готується публічно засудити дії Тегерана та зв’язатись із країнами Близького Сходу дипломатичними каналами, кажуть співрозмовники.

Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтись про Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.

Як відомо, Іран і росія активно розвивають військову співпрацю після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Водночас на позір іранська сторона заперечує, що надає москві військову допомогу.

Офіційно Тегеран лише визнав, що постачав росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням.

Bloomberg, ракети, Іран
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