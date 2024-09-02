Представник НАТО: Альянс несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни росії

Про це у коментарі Europa Press сказав неназваний представник НАТО, який коментував заклик очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського знищувати ракети рф над Україною.

За словами представника НАТО, альянс “несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни росії”. Крім того, він нагадав, що військово-політичний блок не є і не планує бути “стороною конфлікту” в російсько-українській війні.

Він додав, що кожен союзник НАТО має право захищати власний повітряний простір, водночас окремі кроки держав, які передбачають допомогу Україні, можуть мати вплив на альянс загалом.

«Саме тому союзники мають продовжувати тісні консультації», – сказав він.