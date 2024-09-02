Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За словами Урмаса Паета, у Монголії з'явилася історична можливість стати гарантом міжнародного права.

"Ми просто повинні виконати вимогу Міжнародного кримінального суду – заарештувати злочинця путіна і доставити його в Гаагу", – сказав Пает.

"Якщо Монголія не виконає свої обов'язки члена МКС, Європейський союз повинен послати Монголії чіткий сигнал у вигляді дипломатичних та економічних заходів", – додав він.

У зверненні до Борреля члени Європарламенту засуджують запрошення, яке Монголія надіслала путіну. "Відмова Монголії заарештувати путіна створить прецедент і відкриє шлях іншим країнам до вибіркового застосування ордерів на арешт Міжнародного кримінального суду", – зазначили члени Європарламенту у своєму зверненні.