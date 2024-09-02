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Члени Європарламенту засуджують запрошення, яке Монголія надіслала путіну
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Представник НАТО: Альянс несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни росії
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Bloomberg: росія найближчим часом може отримати від Ірану балістичні ракети
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Представник ЄК: Очікуємо більш докладних відповідей Угорщини та Словаччини на запитання про постачання нафти з рф
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18:30
Польща: Будемо обговорювати з Україною Волинську трагедію і після її вступу в ЄС
- 14:21
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Гетманцев: У жовтні в Україні змінять податки, які стосуватимуться бізнесу та фізичних осіб
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Держпідприємства можуть залучати благодійні пожертви на розмінувальні роботи
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Мінфін: У 2024 році Україна вперше здійснить обмін податковими звітами з іншими країнами
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Естонія може збільшити витрати на оборону
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У Мінагрополітики розповіли про компенсації для аграріїв за використання земель для спорудження фортифікацій
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.
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