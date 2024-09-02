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Члени Європарламенту засуджують запрошення, яке Монголія надіслала путіну

04.09.2024 / 14:21
Члени Європейського парламенту, зокрема заступник голови комісії ЄП у закордонних справах Урмас Пает, закликають високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, члена Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо країна не заарештує російського лідера владіміра путіна, який прибув туди в понеділок із візитом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За словами Урмаса Паета, у Монголії з'явилася історична можливість стати гарантом міжнародного права.

"Ми просто повинні виконати вимогу Міжнародного кримінального суду – заарештувати злочинця путіна і доставити його в Гаагу", – сказав Пает.

"Якщо Монголія не виконає свої обов'язки члена МКС, Європейський союз повинен послати Монголії чіткий сигнал у вигляді дипломатичних та економічних заходів", – додав він.

У зверненні до Борреля члени Європарламенту засуджують запрошення, яке Монголія надіслала путіну. "Відмова Монголії заарештувати путіна створить прецедент і відкриє шлях іншим країнам до вибіркового застосування ордерів на арешт Міжнародного кримінального суду", – зазначили члени Європарламенту у своєму зверненні.

Монголія
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