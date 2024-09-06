Від Угорщини знову вимагають пояснень щодо умов для в’їзду до ЄС росіян та білорусів

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.

Під час слухань у комітеті з питань правосуддя Європейського парламенту єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що рішення Будапешта спростити в’їзд для росіян і білорусів несе безпекові ризики.

"Виступати з новими ініціативами в такий час, щоб вітати громадян двох ворожих країн, росії та білорусі, в ЄС, викликає серйозні питання і є потенційною загрозою нашій безпеці", – вважає вона.

Комісарка також нагадала, що на рівні Євросоюзу були домовленості призупинити програми спрощення візового режиму з росією та білоруссю і запровадити суворіші перевірки відповідних документів.

Йоганссон окремо назвала дві головні претензії до рішення Угорщини: перша – незрозуміло, чому країна вирішує подолати дефіцит робочої сили саме за рахунок росіян і білорусів, і друга – відсутність більш прискіпливих перевірок для них попри безпекові ризики.

Єврокомісарка уточнила, що чекає детальнішої інформації від угорського уряду до 11 вересня.