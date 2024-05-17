Forbes: До середини травня українці стали вже значно краще озброєні

Але вже через місяць ситуація докорінно змінилась. Сили оборони почали отримувати снаряди і запрацював закон про мобілізацію, що пришвидшило формування нових бригад. Про це пише Forbes.

Видання зазначає, що зараз ситуація покращується. Це добре видно по місту Часів Яр, яке росіяни постійно штурмують.

У перші дні свого наступу на цей населений пункт бронетехнічні частини РФ неухильно просувалися на північ і південь від Часового Яру, тоді як ворожа піхота розвідувала найбільш вразливий район, який розташований на відкритому дальньому боці на сході міста.

За оцінкою експертів, оборона ЗСУ у Часовому Яру була слабкою і ставала все гіршою. У середині квітня Міністерство оборони України розформувало 67-му механізовану бригаду, яка обороняла район каналу, після того, як офіційне розслідування підтвердило звинувачення в глибокій некомпетентності командного складу.

Підрозділи 56-ї та 41-ї механізованих бригад і 5-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ намагалися заповнити прогалину в оборонній смузі, яка утворилася після цього. Бійцям також надали більше безпілотників.

Однак окупанти підключили штурмовики Су-25, які обстрілювали ракетами позиції українських військ на тлі дефіциту ракет ППО. Це дозволило десантникам рф просуватися на північ і південь від Часового Яру, загрожуючи оточити гарнізон міста.

Головна битва розгорнулась між окупанти та українською логістикою, яка почала доставляти американські боєприпаси. ЗСУ вдалось виграти ці перегони і тепер гарнізон Часового Яру має достатньо снарядів і винищує штурмові групи противника.

Видання зазначає, що у п'ятницю батальйон російської бронетехніки чисельністю близько 20 осіб вийшов з Донецька і направився в бік Часового Яру. Ще кілька тижнів тому вони змогли б пройти більшу частину цієї дистанції вільно від українських атак. ЗСУ тоді мали небагато протитанкових ракет і артилерійських снарядів, більше покладаючись на безпілотники. Однак БПЛА мають маленький радіус та незначну кількість вибухівки, якої недостатньо, щоб пробити шари саморобної броні на російській техніці.

До середини травня українці стали вже значно краще озброєні. Тому російська штурмова група потрапила під дощ снарядів. Хоча загарбники змогли дійти до району каналу, протримались вони там недовго.

"Незважаючи на швидкі успіхи в перші тижні штурму Часового Яру, включно з виходом на канал і, в деяких випадках, перетином його невеликими групами, росіяни врешті-решт не змогли закріпитися на іншому боці й просунутися далі", — зазначила аналітична група Frontelligence Insight.

Видання наголошує, що гарнізон Часового Яру не єдиний, хто виграв від надходження довгоочікуваних боєприпасів. За словами президента Володимира Зеленського, вперше за час повномасштабної війни жодна бригада не може поскаржитись, що не має артснарядів.

При цьому видання припускає, що, можливо, український лідер дещо перебільшує. Однак, очевидним є те, що п'ятнична атака росіян у Часовому Яру проявила достатню вогневу потужність ЗСУ.