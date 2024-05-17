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Юсов: Мета російських ІПСО в Україні - відкриття внутрішнього фронту

20.05.2024 / 18:30
Усі інформаційно-психологічні операції, які проводить росія проти України, мають одну мету – обвал оборони та відкриття внутрішнього фронту.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Центру протидії дезінформації при РНБО.

«Всі ІПСО, фейки, пропаганда рашистів мають за кінцеву мету прорив і обвал українського фронту й відкриття внутрішнього фронту. Тому протидія такій гібридній інформаційній агресії є надзвичайно важливою», – зазначив Юсов.

За його словами, завдання російських спецслужб всередині нашої держави – зламати спротив, демотивувати і розколоти суспільство, змусити до громадянського протистояння, дискредитувати в очах українців не лише військово-політичне керівництво держави, а й образ військового як такий.

«Всі ці кампанії мають на меті зрив мобілізаційних заходів, використання тем військовополонених та цивільних заручників для тиску на суспільство. Тому завдання держави – якісно комунікувати ці речі, медіа – відповідально ставитися до поширення інформації, громадян – відповідально споживати цю інформацію», – наголосив представник ГУР.

Юсов закликав українців користуватися верифікованими джерелами інформації, які “не хайпують на гарячих заголовках і біді людей”, а є частиною інформаційного спротиву російській агресії.

РНБО, Юсов
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