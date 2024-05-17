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Мінреінтеграції: На ТОТ вкотре спостерігається дефіцит медикаментів

21.05.2024 / 09:10
На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) вкотре спостерігається дефіцит медикаментів, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"В аптеках на ТОТ немає достатньої кількості необхідних ліків. А ті, що є, місцеві жителі називають "крейдою", ймовірно, через їхню низьку якість", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що більшу частину медикаментів, які доставляють, спрямовують до шпиталів на потреби окупантів. "Місцеві жителі отримують ліки за надлишковим принципом. А мешканці сіл взагалі змушені добиратися до районних центрів, попри відсутність транспортного сполучення", - йдеться в повідомленні.

Мінреінтеграції, ліки, ТОТ
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