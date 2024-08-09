Так званий командир так званого спецназу "ахмат" знову "зупинив" просування ЗСУ у Курській області

Про це він розповів у вівторок, 13 серпня, в ефірі одного з російських федеральних каналів, куди його поки ще кличуть давати якісь коментарі про ситуацію у прикордонних районах рф.

Водночас багато хто з "z-пропагандистів" упевнений, що насправді він продовжує "ховатися у кущах" десь у тилу, поки менш везучі "ахматовці" здаються у полон, або утилізуються ЗСУ.

"Обстановку в принципі взято під контроль. Отже, більша частина території, де перебував противник, вона вже, як то кажуть, повністю прикрита. Йде чистка населених пунктів, де перебуває противник. Він вибивається звідти, де він є. Противник зазнає зараз таких втрат, яких він не зазнавав ніколи", - стверджує алаудінов.

При цьому у "стабілізації" обстановки він переконував громадян рф і раніше, зокрема, 9 і 11 серпня, хоча відтоді під контроль ЗСУ перейшли вже близько 40 населених пунктів Курської області.

Таким чином, за останні п'ять днів алаудінов "зупиняв" просування української армії вже тричі і, схоже, що сам він зупинятися не збирається.