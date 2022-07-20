На Київщині віруючі храму підтвердили вірність УПЦ

На Київщині церковна громада Троїцького храму Богуслава заявила, що залишається у лоні Української Православної Церкви.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Фейсбук правозахисниці Вікторії Кохановської, прихильники ПЦУ зібралися у місцевому Будинку культури зі списками із проставленими голосами «за».

«Ми збирали підписи у середу, четвер та п'ятницю», – пояснила одна з організаторів зборів, при цьому на запитання: «За яку Церкву ви збираєте підписи?», вона відповіла: «УПЦ КП».

У Будинку культури територіальна громада проголосувала за переведення Троїцького храму УПЦ до ПЦУ. Декілька активістів попрямували до храму, щоб вимагати ключі, проте віруючі, які зібралися на прихрамовій території, їх не віддали.

Парафіяни Троїцького храму заявили, що залишаються в УПЦ. «В Євангелії написано, коли б'ють по одній щоці, підстав другу. Ми вже другу підставили, третьої ми не маємо. Ми повинні захищати себе – в юридичному полі, молитовно, з любов'ю в серці, з повагою», – підкреслив один із священників Троїцького храму.

Юристка Вікторія Кохановська при цьому констатувала, що храм у Богуславі відстояли, а збори територіальної громади не мають юридичної сили.