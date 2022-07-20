На Вінниччині прихильники ПЦУ вимагали гроші у громади храму УПЦ

На Вінниччині активісти ПЦУ захопили храм Димитрія Солунського у селі Голинчинці та змусили священиків віддати гроші, які збирала громада.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу Могилів-Подільської єпархії, представники ПЦУ привласнили близько 100 тис грн, які церковна громада протягом двох років збирала на ремонт храму, проте з початком війни вирішила передати захисникам України.

«Люди дійшли висновку, що цю суму вони розподілять і кинуть на банківські картки захисникам, покликаним із цього села», - поділилися в єпархії.

Щоб уникнути конфлікту з ПЦУ, благочинний округ протоієрей Георгій Комар в очікуванні Собору УПЦ особисто опечатав храм. Парафіяни передали йому на зберігання частину зібраних коштів – 68 000 гривень та 100 доларів. Віруючі побоювалися, що представники ПЦУ захоплять храм та привласнять гроші. Отець Георгій віддав кошти на зберігання до канцелярії Могилів-Подільської єпархії, про що було складено відповідний документ.

Проте за кілька днів представники ПЦУ прийшли до храму, зірвали замки та увірвалися всередину. Захопивши храм і не знайшовши там грошей, вони звинуватили настоятеля отця Василя та благочинного отця Георгія у крадіжці.

Отець Георгій запропонував разом вирушити до канцелярії, де він отримає гроші і при свідках передасть їх отцю Василію, який разом із активістами ПЦУ та дільничним поїде до Шаргорода та перерахує на банківські картки воїнам ЗСУ. Але представники ПЦУ зажадали віддати ці кошти їм, щоб вони вирішили, як ними розпорядитися.

«Довго перебувати під таким шаленим тиском та постійними наклепами священники не змогли, тому були змушені віддати зібрані за два роки громадою УПЦ кошти представникам ПЦУ, які заволоділи майном та будівлею храму. Благочинний о. Георгій передав у присутності представників влади зазначену суму касиру храму, про що було написано відповідну розписку. Подальша доля цих коштів невідома», - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, віруючі Шаргородського благочиння УПЦ постійно допомагають як ЗСУ, так і переселенцям та нужденним. Нещодавно парафіяни та священики зібрали 165 200 гривень та придбали автомобіль, який передали медичній службі ЗСУ.