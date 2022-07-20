Войти | Зарегистрироваться
22:09

среда,
20 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

У скит Святогірської лаври УПЦ доставили гуманітарний вантаж для ченців та біженців

20.07.2022 / 12:55
У скит Святогірської лаври УПЦ доставили гуманітарний вантаж для ченців та біженців
Источник: Центр информации УПЦ
Насельниці та миряни, які перебувають у скиті, висловили глибоку вдячність усім, хто брав участь у зборі та доставці допомоги

На Донеччину, у скит святителя Іоанна Шанхайського в Адамівці, доставили гуманітарну допомогу для монахів та біженців.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, у вантаж входила велика кількість харчових продуктів, консервації, речей першої потреби побутового та господарського застосування.

Очолив поїздку протоієрей Іоанн Устименко, який несе своє служіння в місті Краматорськ.

Насельниці та миряни, які перебувають у скиті, висловили глибоку вдячність усім, хто брав участь у зборі та доставці допомоги.

На сьогодні у скиту знаходиться близько 45 осіб разом зі скитоначальником архімандритом Всеволодом, старшою сестрою монахинею Євдокією, сестрами, трудниками та місцевими жителями. Також на найближчих вулицях проживають ще близько 20 осіб. Були влучення, є пошкодження. Світло та інтернет відсутні з кінця квітня, зв’язок є у певних місцях, але не завжди є безпечна можливість у ці місця потрапити. Попри труднощі, коло богослужінь проводиться постійно.

«Дякуємо Господу за все! У зв’язку з напруженою обставиною, що залишається, просимо молитов за нашу обитель!», – поділилися у обителі.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 июля
19 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.