У скит Святогірської лаври УПЦ доставили гуманітарний вантаж для ченців та біженців

На Донеччину, у скит святителя Іоанна Шанхайського в Адамівці, доставили гуманітарну допомогу для монахів та біженців.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, у вантаж входила велика кількість харчових продуктів, консервації, речей першої потреби побутового та господарського застосування.

Очолив поїздку протоієрей Іоанн Устименко, який несе своє служіння в місті Краматорськ.

Насельниці та миряни, які перебувають у скиті, висловили глибоку вдячність усім, хто брав участь у зборі та доставці допомоги.

На сьогодні у скиту знаходиться близько 45 осіб разом зі скитоначальником архімандритом Всеволодом, старшою сестрою монахинею Євдокією, сестрами, трудниками та місцевими жителями. Також на найближчих вулицях проживають ще близько 20 осіб. Були влучення, є пошкодження. Світло та інтернет відсутні з кінця квітня, зв’язок є у певних місцях, але не завжди є безпечна можливість у ці місця потрапити. Попри труднощі, коло богослужінь проводиться постійно.

«Дякуємо Господу за все! У зв’язку з напруженою обставиною, що залишається, просимо молитов за нашу обитель!», – поділилися у обителі.