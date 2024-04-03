НАТО: Зволікання США у питанні допомоги Україні прямо впливає на ситуацію на полі бою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

За його словами, щодня зволікання із рішенням про відправку допомоги Україні "має наслідки на полі бою".

Генсек додав, що Україна змушена обмежувати використання боєприпасів і тому "з трудом встигає за росіянами".

Як додав Столтенберг, росія починає "перевершувати Україну", а союзники несуть відповідальність за ухвалення рішень щодо допомоги. Тому США терміново повинні прийняти одне з них.