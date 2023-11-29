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Погуляйко: На кордоні з білоруссю будуються нові оборонні споруди

07.12.2023 / 10:12
Лінія розмежування на українсько-білоруському кордоні захищена оборонними спорудами та облаштована мінно-вибуховими загородженнями, однак і зараз будуються нові оборонні споруди.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко, передає Укрінформ.

”Нині лінія розмежування захищена оборонними спорудами та облаштованими керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями. Однак робота триває й зараз, зводяться нові оборонні споруди”, - поінформував Погуляйко.

Він зазначив, що разом з керівником прикордонного загону Сергієм Лозінським відвідав з робочою поїздкою українсько-білоруський кордон, оглянув, як відбувається укріплення кордону з білоруссю.

За його словами, з керівником прикордонного загону обговорили подальше нарощування інженерних загороджень на північному рубежі області.

Погуляйко
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