Юсов підтвердив смерть колаборанта іллі киви

"Так, можемо підтвердити, що кива - все. І така доля спіткає інших зрадників України, а також пособників путінського режиму", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" в середу джерело в правоохоронних органах повідомило, що ліквідація колаборанта, колишнього народного депутата України іллі киви є спецоперацією Служби безпеки України.