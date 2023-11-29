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Юсов підтвердив смерть колаборанта іллі киви

07.12.2023 / 09:10
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив смерть колаборанта, колишнього українського нардепа України іллі киви.

"Так, можемо підтвердити, що кива - все. І така доля спіткає інших зрадників України, а також пособників путінського режиму", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" в середу джерело в правоохоронних органах повідомило, що ліквідація колаборанта, колишнього народного депутата України іллі киви є спецоперацією Служби безпеки України.

Юсов, кива
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