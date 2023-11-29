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ГУР МО відкрило вакансію розвідника

07.12.2023 / 15:23
Головне управління розвідки Міністерства оборони України шукає розвідника. Відповідна вакансія розміщена на сайті організації Lobby X, яка рекрутує людей до Сил оборони.

Про це пише Кореспондент з посиланням на ТСН.ua.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4646124-hur-shukaie-rozvidnyka-obitsiaie-zarplatu-140-tysiach-hryven

Зазначається, що вакансія передбачає службу в одному з підрозділів активних дій Головного управління розвідки МОУ - Kraken, Артан чи Тактичній групі Реванш.

Серед обов’язків: виконання розвідувальних заходів та проведення спеціальних дій. Вимог до кандидата дещо більше. Наявність бойового досвіду не обов'язкова, втім це буде перевагою. Майбутній розвідник має мати громадянство України, мотивацію нищити ворога та бути придатним до служби за станом здоров’я і моральними якостями.

Також серед вимог:

  • вік 18−40 років;
  • хороша фізична витривалість;
  • готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій;
  • відсутність близьких родичів, які є громадянами Російської Федерації;
  • неприпустимість вживання наркотиків;
  • відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кандидата офіційно мобілізують до закінчення воєнного стану або запропонують йому підписати контракт. Чинні військовослужбовці також можуть подаватися на вакансію - існує можливість переведення до ГУР.

Грошове забезпечення розвідника ГУР складає від 70 до 140 тисяч гривень плюс премії. Сума залежить від виконання поставлених завдань.

Окрім кваліфікованої підготовки в навчальному центрі, кандидату обіцяють повне матеріальне забезпечення, санаторно-курортне лікування військовослужбовця та членів його сім’ї, безоплатну медичну допомогу, страхування та інші соціальні гарантії.

Для відгуку на вакансію необхідно надсилати своє резюме або контактні дані та опис професійного досвіду на електронну пошту. Для чинних військовослужбовців додатково зазначити звання та деталі досвіду служби.

Представник управління Андрій Юсов заявив, що керівництво і командування ГУР очікує від співробітників цілковитої відданості і постійної готовності до найскладніших викликів і найбільш нестандартних завдань і операцій.

ГУР
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