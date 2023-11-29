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Кацуба: Наступний рік готує нам багато викликів

07.12.2023 / 17:27
Наступний рік готує нам багато викликів. Більшість політичних і військових експертів, дипломатів, наших партнерів за кордоном сходяться у думці, що наступний рік буде вирішальним роком війни. Крім безпосередньо війни важливим викликом буде енергетична безпека, від якої залежить працездатність фронту та тилу.

Про це пише експерт у сфері енергетики і підприємець Олександр Кацуба.

За словами експерта, інвестиції в генерацію енергії будуть заблоковані війною. Тому державні зусилля мають зосередитися над розвитком ефективності інституцій, які управляють українською енергетикою.

Кацуба пише, що необхідно відновити стандарти корпоративного прозорого управління в НАК "Нафтогаз", впровадити такі стандарти в НАК "Енергоатом" і інших державних компаніях. Крім того необхідно перезавантажити антимонопольний комітет і антимонопольне регулювання в цілому.

Також Міненерго і Кабмін мають переглянути енергетичну стратегію, а також розробити нормативну базу для широкого впровадження проектів з енергозбереження. Бо саме енергозбереження скорочує витрати електрики й тепла, дозволяє покращити платіжний баланс і знизити вразливість до російського ракетного терору резюмує екперт.

Енергоатом, Кацуба
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