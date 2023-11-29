Кірбі: Якщо путін отримає Україну, він опиниться прямо на порозі НАТО

Про це заявив у п’ятницю під час спілкування з журналістами координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Щоби подбати про нашу національну безпеку, потрібно сприймати путіна таким, яким він є, сприймати росію такою, якою вона є, а також усвідомити, що допомога Україні - а вони не просять у нас введення військ – допомагає їм виграти цю війну»,- наголосив представник адміністрації США.

Він підкреслив, що це повністю відповідає інтересам національної безпеки Америки та союзників у Європі.

«Якщо він (путін – ред.) отримає Україну, він опиниться прямо на порозі НАТО»,- зауважив Кірбі.

Він зазначив, що в такому разі ціна війни для Америки й Заходу в цілому вимірюватиметься вже іншими категоріями.

«Якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз є високою, подумайте про те, скільки піде на це національної казни і крові американців, якщо ми матимемо виконувати свої зобов’язаннями за п’ятою статтею (Північноатлантичного договору – ред.)»,- підкреслив представник Білого дому.