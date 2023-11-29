Зеленський: Завдання нашої держави не давати ворогу перехопити ініціативу

"Провів засідання Ставки. Як і завжди, Головком, командувачі за напрямками доповіли щодо оперативної ситуації. Купʼянськ, Лиман та всі донецькі напрямки, південь. Я дякую всім солдатам і командирам за стійкість, відвагу", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, "завдання нашої держави – і зараз, узимку, хоч би як це було складно, – проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися". "дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України – нашу можливість робити свої кроки", - сказав він.