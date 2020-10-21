Почти половина украинцев против "свободной экономической зоны" на Донбассе

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 17 по 19 октября

Дословно: "45% всех респондентов не поддерживают предоставление "свободной экономической зоны" Донецкой и Луганской областям. Поддерживают предоставление – 33.5%. Причем, уровень поддержки растет с запада на восток с 27% до 46%".

Стоит отметить, что больше всего противников СЭЗ на Донбассе среди избирателей "Европейской солидарности" (79,6%), "Слуги народа" (50,6%) и "Батькивщины" (50,2%).

Больше всего поддерживают СЭЗ на Донбассе избиратели ОПЗЖ (68,2%).

Кроме этого, респондентам задавали вопрос "А что именно, по вашему мнению, означает "свободная экономическая зона"?".

32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос. Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания "свободной экономической зоны". С другой стороны, много ответов респондентов скорее свидетельствуют, что люди не проинформированы должным образом, о чем идет речь.

Исследование проходило с 17 по 19 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 505 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. В выборку не включались аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 4,5% для показателей близких к 50%, 3,9% – для показателей близких к 25%, 2,7% – для показателей близких до 10%.

Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Сами вопросы он тогда не назвал.

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

14 октября Зеленский озвучил первый вопрос, а 15 октября – второй.

16 октября Зеленский озвучил 3 последних вопроса из своего "всенародного опроса" и попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов.

Президент также заявил, что рассматривает возможность проводить "всенародные опросы" по важным для украинцев вопросам ежемесячно, или даже еженедельно, и попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов.

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