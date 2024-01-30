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Боррель: Члени ЄС змогли поставити Україні лише третину від обіцяних снарядів

01.02.2024 / 09:10
За останньою інформацією від держав - членів ЄС, вони змогли з березня 2023 року поставити Україні 330 тис. снарядів зі своїх резервів - третину від обіцяного на рік 1 млн.

Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"До березня ми очікуємо збільшення цієї цифри ще більш ніж на 200 тис., що становитиме 524 тис. артилерійських снарядів, тобто 52% від поставленої мети. Це буде за рахунок запасів і індивідуальних, і спільних закупівель країнами ЄС", - сказав він у середу на пресконференції в Брюсселі після неформальної Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

"До кінця року заплановані поставки сягнуть понад 1 млн. Наявні цифри показують, що буде додатково ще близько 630 тис. снарядів", - заявив високий представник ЄС із закордонних справ.

Боррель зазначив, що продовжують збільшуватися виробничі потужності оборонної промисловості Євросоюзу. За його словами, з лютого 2022 року вони зросли на 40%. На сьогодні ці потужності сягають близько 1 млн снарядів на рік, але до кінця року становитимуть 1,4 млн.

Водночас Боррель уточнив, що названі ним показники постійно змінюються в бік нарощення.

Боррель
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