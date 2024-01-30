Боррель: Члени ЄС змогли поставити Україні лише третину від обіцяних снарядів

Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"До березня ми очікуємо збільшення цієї цифри ще більш ніж на 200 тис., що становитиме 524 тис. артилерійських снарядів, тобто 52% від поставленої мети. Це буде за рахунок запасів і індивідуальних, і спільних закупівель країнами ЄС", - сказав він у середу на пресконференції в Брюсселі після неформальної Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

"До кінця року заплановані поставки сягнуть понад 1 млн. Наявні цифри показують, що буде додатково ще близько 630 тис. снарядів", - заявив високий представник ЄС із закордонних справ.

Боррель зазначив, що продовжують збільшуватися виробничі потужності оборонної промисловості Євросоюзу. За його словами, з лютого 2022 року вони зросли на 40%. На сьогодні ці потужності сягають близько 1 млн снарядів на рік, але до кінця року становитимуть 1,4 млн.

Водночас Боррель уточнив, що названі ним показники постійно змінюються в бік нарощення.