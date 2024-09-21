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Байден: Ми не можемо втомлюватися від нашої підтримки України

25.09.2024 / 10:12
Президент США Джо Байден закликав країни-члени ООН бути невтомними у підтримці України, щоби допомогти їй перемогти у війні та зберегти свою свободу.

Про це він заявив у вівторок під час виступу на 79-й Генеральній асамблеї ООН, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Світу належить зробити ще один вибір. Чи зберігатимемо ми нашу підтримку, щоби допомогти Україні виграти цю війну та зберегти свою свободу, або ж ми полишимо це й дозволимо агресії поновитися та знищити націю? Я знаю свою відповідь. Ми не можемо втомлюватися, ми не можемо відвернутися, і ми не відмовимося від нашої підтримки України», - наголосив президент США.

Він підкреслив, що вторгнення росії в Україну від самого початку було атакою на цінності, які має відстоювати ООН як міжнародна інституція. Саме тому Америка разом із понад 50 союзниками й партнерами стали на підтримку України та надали їй масштабну допомогу.

«Але найголовніше те, що вистояв український народ», - наголосив Байден.

Президент США також зауважив, що війна путіна не досягла його основної мети.

«Він задумав знищити Україну, але Україна продовжує бути вільною. Він мав намір послабити НАТО, але НАТО більше, сильніше, згуртованіше, ніж будь-коли раніше, з двома новими членами, Фінляндією та Швецією», - підкреслив Байден.

Тож, продовжив він, світ не може опускати руки. Президент США також наголосив, що вибір, який країни роблять сьогодні, визначає майбутнє на десятиліття наперед.

ООН, Байден
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