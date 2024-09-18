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Буданов: Зараз пішов новий етап війни - наземні роботи, але вони тільки почали давати про себе знати

18.09.2024 / 11:14
Наразі на війні, яку розпочала росія, почався новий етап озброєння. Мова про використання наземних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю The Economist.

За його словами, під час війни варто очікувати розвиток технологій. На його думку, цьому є просте пояснення, яке не всі промовляють в голос.

"Дрони страху не мають. Зараз уже пішов новий етап - наземні роботи, але вони тільки почали давати про себе знати. Я думаю, за цей календарний рік їх кількість кратно виросте. Тому що люди не поспішають іти в бій, скажімо так. Якщо можна послати дрон, 10 дронів, або одного солдата, завжди оберуть послати 10 дронів, повірте мені", - сказав Буданов.

Він зауважив, що розвиток технологій та технологічні інновації завжди несуть за собою контрзаходи.

"Це завжди йде поряд, повірте мені. Якщо хтось розвиває дрони, то хтось розвиватиме радіоелектронну боротьбу, і навпаки. Але оскільки, як я вам кажу, дрони стали візитною карткою цієї війни і впливатимуть в усі війни, мабуть, найближчих 50 років, це точно - значить, ці дві технології завжди йтимуть поряд, розвиток технологій і розвиток боротьби з ними, тобто РЕБ", - підкреслив Буданов.

Буданов
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