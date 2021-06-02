Медіа: Президент Нотаріальної палати України Володимир Марченко будує власну імперію у відомстві

Про це, як передає інтернет-видання Новости Украины — From-UA блогер Анастасія Азарова написала на своїй сторінці у соцмережі.

Блогер повідомляє, що Володимир Марченко перед виборами президента НПУ використовує ресурси Нотаріальної палати для особистого піару. При цьому, він намагається витіснити інших кандидатів і для цього, переконана Азарова, задіює адмінресурс та поширює недостовірну інформацію серед працівників відомства.

«Наприклад, Марченко видає книгу «Мала енциклопедія нотаріуса». Це видання безпосередньо пов’язано із родиною Марченка і він же є його головним редактором. А далі після цієї енциклопедії Марченко міг би видати ще пару посібників: «Як нічого не робити і заробляти по 75 тис гривень щомісяця» або «Як не ходити на роботу і регулярно отримувати зарплату», - наводить приклад авторка посту.

Блогер наголошує на тому, що Марченко цілеспрямовано намагається відділити НПУ від будь-яких профільних органів, навіть на інформаційному рівні.

«Наприклад, не поширювати на інформмайданчиках НПУ публікації міністерства юстицї тощо. Звісно, бо це говорить про синергію відомств, що логічно. Але це суперечить планам президента створити свій нікому не підконтрольний орган. Таку собі імперію імені Марченка з Марченком на чолі», - пояснює вона.

Анастасія Азарова також описала ще кілька деталей, які свідчать про ставлення Марченка до роботи і відсутність у нього елементарної професійної дисципліни.

«З’ясувалось, щоп‘ятниці Марченко не засиджується на роботі, їздить до Харкова до своєї молодої дружини. А під час карантину взагалі не з’являвся в Києві. А з іншого боку навіщо? Адже президент НПУ налагодив цілу корупційну схему, яка регулярно його годує. Наприклад, членські внески нотаріусів розкрадаються і потрапляють в кишеню Марченка. Щомісяця він отримує зарплату у 75 тисяч гривень. За ці кошти можна дозволити собі і утримання молодої дружини і ще безліч розкошів. При цьому для порівняння прості державні нотаріуси отримують по 6-7 тис. грн. Краде кошти у пересічних нотаріусів, без поважних причин пропускає роботу, ще й нав’язує свою книгу, щоб пропіаритись перед виборами. До речі, нового президента НПУ обиратимуть менш ніж за місяць. А тому часу на подумати, залишається обмаль», - підтверджує свої висновки блогер.