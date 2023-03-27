ФРУ: Перемога на морі стане фундаментом для відновлення економіки України

Про це йдеться у дослідженні, оприлюдненому на сайті Федерації роботодавців України (ФРУ).

"Повне розблокування портів дасть Україні 10% ВВП, $18 млрд валютних надходжень і 135 млрд гривень податкових надходжень на рік. Крім того, це дасть відновлення 0,5 млн робочих місць, здешевлення логістики та відновлення морського імпорту вугілля для стабільного проходження опалювального сезону 2023- 2024 рр.", - йдеться у дослідженні.

У федерації наголосили, що поки Україна втратила понад 60% товарообігу через блокування портів, росія нарощує товарообіг через порти – 2022 року вона перевезла понад 250 млн тонн, що майже на 3% більше, ніж роком раніше.

Автори дослідження вказують, що позитивний ефект від розблокування портів отримають і наші партнери, адже відновлення економіки дозволить Україні наростити внутрішнє фінансування військових витрат, а світовим країнам – наростити імпорт товарів з високою доданою вартістю.

Крім того, завдяки відновленню робочих місць знизиться економічний тиск у країнах, які приймають українських біженців. Саме тому Україна спільно з ООН, Туреччиною та IМО, а також завдяки скоординованому з міжнародними партнерами санкційному тиску має розблокувати вільне судноплавство у Чорному морі.

"У разі неможливості повної деблокади портів, застосувати дзеркальні механізми до азово-чорноморських портів росії. А саме – блокада всіх вантажів, крім агропродукції, повна перевірка всіх суден, що прямують до росії/анексованих територій України, а також оголошення всіх акваторій портів росії – зоною військових ризиків", – резюмували у федерації.

Раніше представники бізнесу та Американська торгова палата в Україні звернулися до ООН та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство в Чорноморському регіоні та розблокувати українські порти. У випадку ж, якщо рф не погодиться, її кораблі повинні підлягати таким самим перевіркам, як і українські, адже вони можуть перевозити військові вантажі.