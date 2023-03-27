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Марченко та Хан обговорили виконання макрофінансової програми ЄС на 2023 рік

28.03.2023 / 10:21
Міністр фінансів України Сергій Марченко та єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоханнес Хан обговорили стан виконання масштабної макрофінансової програми ЄС на 2023 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

“Вдячний Європейській комісії за розуміння проблем України та оперативне ухвалення конструктивних рішень, які дозволяють задовольнити найнагальніші потреби України в умовах повномасштабної війни. З 24 лютого 2022 року ЄС надав Україні 11,7 млрд євро макрофінансової допомоги, які були спрямовані на збереження економічної стабільності в державі”, - зазначив Марченко.

Сторони обговорили стан виконання масштабної макрофінансової програми ЄС на 2023 рік та співпрацю з Європейською комісією і OLAF у покращенні захисту коштів ЄС в Україні.

У свою чергу, представники ЄС запевнили у непохитній підтримці України, а також відзначили зусилля щодо виконання Україною умов, передбачених програмою макрофінансової допомоги ЄС на 2023 рік.

Також міністр фінансів наголосив на готовності української сторони поглиблювати співпрацю з ЄС у впровадженні антикорупційної реформи та забезпеченні прозорості і підзвітності використання бюджетних коштів.

“Ми відкриті до співпраці з нашими партнерами для покращення ефективності використання як зовнішнього фінансування, так і внутрішніх надходжень. Прозорість та підзвітність - пріоритет уряду України у побудові міцних відносин із нашими союзниками”, - зазначив Марченко.

Хан, Марченко
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