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Кремінь відреагував на виконання Вєркою Сердючкою пісень російською мовою

27.05.2024 / 18:30
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на виконання Вєркою Сердючкою пісень російською. Йдеться про виступ Андрія Данилка, який заспівав усім відомі хіти.

Так, інцидент стався 17 травня на концерті в Києві – тоді Данилко зі сцени заспівав Дольче Габбана і Все будет хорошо, які артист не переклав українською.

Тоді музиканта розкритикували в мережі, а на інцидент відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він заявив, що Андрій не порушив закону, за що його можна було б покарати.

«Якщо це пісня авторського виконання, якщо цей співак не заборонений, якщо він громадянин України і пісня є в офіційному репертуарі, то – не заборонено. У гостей виступу з’явилися питання за етичними міркуваннями, і можуть виникати скарги громадян про порушення їхніх мовних прав», – сказав Кремінь.

Омбудсмен додав, що відбувається підтримка наших артистів, які перейшли на українську мову та переклали свої пісні, і концерт Данилка підштовхне культуру до українізації.

«Ми будемо звертатися до організаторів концерту, до виконавця, до Міністерства культури і за роз’ясненнями, і для того, щоб української мови дійсно було більше», – підсумував Тарас Кремінь.

Кремінь, Данилко
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