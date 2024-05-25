Кремінь відреагував на виконання Вєркою Сердючкою пісень російською мовою

Так, інцидент стався 17 травня на концерті в Києві – тоді Данилко зі сцени заспівав Дольче Габбана і Все будет хорошо, які артист не переклав українською.

Тоді музиканта розкритикували в мережі, а на інцидент відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він заявив, що Андрій не порушив закону, за що його можна було б покарати.

«Якщо це пісня авторського виконання, якщо цей співак не заборонений, якщо він громадянин України і пісня є в офіційному репертуарі, то – не заборонено. У гостей виступу з’явилися питання за етичними міркуваннями, і можуть виникати скарги громадян про порушення їхніх мовних прав», – сказав Кремінь.

Омбудсмен додав, що відбувається підтримка наших артистів, які перейшли на українську мову та переклали свої пісні, і концерт Данилка підштовхне культуру до українізації.

«Ми будемо звертатися до організаторів концерту, до виконавця, до Міністерства культури і за роз’ясненнями, і для того, щоб української мови дійсно було більше», – підсумував Тарас Кремінь.