Войти | Зарегистрироваться
14:42

суббота,
24 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

У ЄК прокоментували заяви медведєва про Київ та Одесу

23.02.2024 / 14:21
Відповідаючи на прохання прокоментувати чергові заяви експрезидента рф дмитра медведєва з приводу Києва та Одеси, у Європейській комісії зазначили, що зазвичай не коментують заяв людей, які відчайдушно шукають уваги, особливо, якщо вони в чомусь вічні "номер два", однак, можуть просто порекомендувати консультацію та психологічну допомогу.

Про це під час брифінгу у четвер заявив речник Єврокомісії із питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано, пише УНН.

"Зазвичай ми не коментуємо... особливо людей, які відчайдушно шукають уваги. Особливо, якщо вони в чомусь вічні "номер два", - сказав Стано у відповідь на прохання прокоментувати заяви медведєва, де він "прямо погрожуючи маршем на Київ, назвав Київ російським містом і запросив Одесу повернутися до росії".

"Єдине, що ми можемо сказати, ми можемо просто порекомендувати деяку консультацію та психологічну допомогу. Але я не впевнений, що російська держава з мільярдами, які вона витратила на цю незаконну війну проти України, справді може дозволити собі інвестувати щось у соціальне забезпечення та охорону здоров'я для свого народу", - зазначив Стано.

При цьому речник Єврокомісії вказав, що міністри закордонних справ дуже чітко висловилися цього понеділка, що у ЄС сповнені рішучості продовжувати підтримувати позицію щодо України і її права на захист від російської агресії.

"Особливо зараз, коли ми наближаємося до сумної позначки у два роки з початку повномасштабного вторгнення. Отже, Верховний представник, держави-члени роблять все можливе, щоб... забезпечити Україну більшим та швидше. Не тільки стільки, скільки потрібно, а чим потрібно. Боєприпаси, військове обладнання, ППО тощо. Щоб Україна зрештою виграла цю агресивну війну", - сказав він.

Єврокомісія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
24 февраля
23 февраля
22 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.