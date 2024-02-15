У ЄК прокоментували заяви медведєва про Київ та Одесу

Про це під час брифінгу у четвер заявив речник Єврокомісії із питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано, пише УНН.

"Зазвичай ми не коментуємо... особливо людей, які відчайдушно шукають уваги. Особливо, якщо вони в чомусь вічні "номер два", - сказав Стано у відповідь на прохання прокоментувати заяви медведєва, де він "прямо погрожуючи маршем на Київ, назвав Київ російським містом і запросив Одесу повернутися до росії".

"Єдине, що ми можемо сказати, ми можемо просто порекомендувати деяку консультацію та психологічну допомогу. Але я не впевнений, що російська держава з мільярдами, які вона витратила на цю незаконну війну проти України, справді може дозволити собі інвестувати щось у соціальне забезпечення та охорону здоров'я для свого народу", - зазначив Стано.

При цьому речник Єврокомісії вказав, що міністри закордонних справ дуже чітко висловилися цього понеділка, що у ЄС сповнені рішучості продовжувати підтримувати позицію щодо України і її права на захист від російської агресії.

"Особливо зараз, коли ми наближаємося до сумної позначки у два роки з початку повномасштабного вторгнення. Отже, Верховний представник, держави-члени роблять все можливе, щоб... забезпечити Україну більшим та швидше. Не тільки стільки, скільки потрібно, а чим потрібно. Боєприпаси, військове обладнання, ППО тощо. Щоб Україна зрештою виграла цю агресивну війну", - сказав він.