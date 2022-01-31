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Зеленского пригласили на открытие очередной сессии Верховной Рады

31.01.2022 / 15:46
На открытие седьмой сессии Верховной рады девятого созыва, которое состоится 1 февраля, приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук на заседании Согласительного совета ВР в понедельник, 31 января.

«Завтра у нас открывается очередная, седьмая сессия Верховной Рады девятого созыва. Мы направили письма всем: и президенту, и другим лицам, которые в соответствии с Регламентом приглашаются на открытие сессии», - сказал он.

Стефанчук также напомнил, что в начале работы новой сессии необходимо утвердить повестку дня. Аппарат ВР, по его словам, уже завершил проработку предложений комитетов к проекту повестки дня седьмой сессии.

Верховная Рада, Зеленский, Стефанчук
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