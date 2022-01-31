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Резников уверяет, что сейчас Украина получает оружие бесплатно

31.01.2022 / 15:13
При угрозе возможного нападения России союзники предоставляют Украине достаточно большое количество вооружения. В Минобороны заверили, что за это не требуют у Киева никаких обязательств – ни финансовых, ни политических.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что помощь, которая поступает от Запада, – это исключительно добрая воля стран, передает 24 канал.

«Единственное, что есть понятие здравого смысла и понимание, что мы добросовестно будем использовать эти средства защиты, в том числе активной защиты, которые получили в дар от правительства Великобритании», – подчеркнул Резников.

Министр подчеркнул, что Украина должна правильно хранить вооружение и следить за тем, чтобы оно не попало в руки врага.

Резников отметил, что механизм согласования военной помощи раскрыть не может. Есть отработанная процедура, согласно которой ВСУ, Генштаб озвучивают свои потребности.

«Мы примерно понимаем, в какой стране может быть то, что нам нужно, и эти letter of request по соответствующей процедуре направляем. Во время встреч, переговоров я прямо им это передаю», – рассказал министр.

Дальше уже каждая страна изучает свои возможности – согласно национальному законодательству.

Важно! Резников подчеркнул, что все, что Украина получает сейчас – бесплатно, за исключением определенных контрактов. Единственное, на что тратят средства – горючее для грузовиков, которыми увозят вооружение.

оружие, Резников
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