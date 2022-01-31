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Священник УПЦ объяснил, нужно ли занавешивать зеркала после смерти родственников

31.01.2022 / 17:15
Священник УПЦ объяснил, нужно ли занавешивать зеркала после смерти родственников
Источник: Центр информации УПЦ
Традиция завешивания зеркал нужна посторонним людям, которые, не испытывая любви или привязанности к покойному, приходят на похороны, исполняя формальность и следя за исполнением примет и суеверий

Народная традиция занавешивания зеркал и зеркальных поверхностей в период похорон не имеет никакого смысла.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Завешивание зеркал в доме умершего – одновременно и суеверие, и глупость, и малодушие. Эта нелепая традиция существует в нашей стране, да и не в ней одной, почти повсеместно. С точки зрения элементарной логики закрывание зеркал лишено всякого смысла. Подумайте, что и кому даст закрытие зеркал? Вот, например, покойный. Чего ему до зеркал? Смотреться он, что ли, в них станет? Не станет, будьте уверены. Поверьте, что сразу после смерти человеку совсем не до того», - сказал священник.

Отец Владимир объяснил, что традиция завешивания зеркал нужна посторонним людям, которые, не испытывая любви или привязанности к покойному, приходят на похороны, исполняя формальность и следя за исполнением примет и суеверий.

Священник подчеркнул, что суеверие, связанное с занавешиванием зеркал - бессмысленное и пустое действие, которое «повсеместно вошло в привычку, многие к нему привыкли и теперь считают необходимостью».

«Когда умирает близкий человек, все действия близких сосредотачиваются вокруг его тела, которое необходимо подготовить к погребению и положить в гроб. Дальнейшие заботы должны быть направлены на организацию нормального церковного погребения.

Для этого не нужно завешивать зеркала, перевязывать руки работников ритуального агентства косынками или спешно мыть полы после выноса тела. И да, нас, безусловно, не поймут, осудят и кости нам перемоют. Но, с другой стороны, где вы видели христианина, которого волнует, «что люди скажут»? Если уж волноваться о чём, так о том, как в сложной ситуации избежать греха. А суеверие, как известно, - грех», - подытожил священник.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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